Irony Inc Esports Charts ile anlaşma sağladı!

Hindistan merkezli haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://www.irony.in/">espor ajansı Irony Inc. veri sağlayıcısı Esports Charts ile veri merkezi anlaşmasına vardığını duyurdu!

Irony şirketi Esports Charts ve Stream Charts verilerini Hindistan'da temsil edecek. Böylelikle Esports Charts verilerini Hindistan'a daha hızlı ulaştıracak ve daha hızlı veri alışverişi sağlayacak. Irony şirketi ise buna karşılık yetenek yönetimi, kariyer yönetimi, pazarlamaya giriş, pay sahipleriyle yapılacak etkinlikler gibi birçok fırsat sunuyor. Anlaşma iki taraf için de karlı olurken bu anlaşma yeni oyuncuların ekosisteme dahil olması açısından da büyük bir öneme sahip.

Irony Inc. Kurucu Ortağı Tushaar Garg ise anlaşma hakkında şunları söyledi:

Kaynak: Playerbros