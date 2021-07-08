ironSource, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletiyor
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ironSource, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletiyor

ironSource, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uygulama ekonomisine yönelik öncü büyüme platformu ironSource (NYSE: IS), İstanbul, Türkiye'de faaliyetlerini genişlettiğini duyurdu.

Uygulama ekonomisine yönelik öncü büyüme platformu ironSource (NYSE: IS), İstanbul, Türkiye'de faaliyetlerini genişlettiğini duyurdu. Türkiye operasyonu, AdColony'de global iş geliştirme ekiplerinin yöneticiliğini yapan Aykut Baştürk tarafından yönetiliyor. Baştürk, her geçen gün sayıları artan oyun geliştiricilerinin alanında en iyi uygulamalar yapmaları için gereken içgörüyü, bilgi ve birikimi sağlayıp; oyun geliştiricileri ile yakından çalışarak sürdürülebilir bir şekilde işlerini büyütmeleri için gereken desteği sunduklarını dile getirdi.

Türk mobil oyun geliştirme piyasasının 3 yıl içinde dev bir yükseliş yaşadığını belirten ironSource Türkiye yöneticisi, Aykut Baştürk, "Bu başarı hikayesinin içerisinde yer almak, ekosistemin büyümesine tanıklık etmek heyecan verici. Türk geliştiricileri topluluğumuz ile derin, uzun vadeli ortaklıklar kurmak, onlara ironSource'un uygulama ve oyun geliştirici ihtiyaçlarına yönelik zengin bilgi ve deneyimimizi aktarmak ve Türk geliştiricilerinin başarılı işletmelere dönüşmelerine destek olmayı amaçlıyorum" dedi. Baştürk, ekibiyle geliştiricilerin uzun vadeli büyüme hedeflerine odaklanmasını sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Baştürk, Türkiye'de bir web seminerine ev sahipliği yaparak 'in-app bidding' hakkındaki teknik bilgisini paylaştıklarını ve oyun topluluğu ile iş birliğini genişleterek daha fazla etkinliğin gerçekleşmesini planladıklarını söyledi.

Baştürk, ayrıca, son zamanlarda, ironSource uzmanları tarafından ücretsiz olarak oyun geliştiricilerine yönelik her konuda ustalık dersleri sunan ironSource Akademi'yi de piyasaya sürdüklerini dile getirdi.

"UZUN YILLAR ORTAKLIĞA DEVAM ETMEYİ İPLE ÇEKİYORUZ"

Unico'nun kurucusu Erkay Uzun ise "Ortaklığımızın başlangıcından bu yana "Monetization & UA" aktivitelerimizde her bakımdan ironSource ekibinden güçlü destek gördük" diye konuştu. Uzun, "Ekipleri, çok yüksek dönüşüm oranları ile oynanabilir reklamlar oluşturarak kreatif yorgunluğun üstesinden gelmemize yardımcı oldu, çok daha kesin bir çalışma yöntemi olan ROAS optimize edici araçlarını kullanma konusunda bize rehberlik ettiler ve 'bidding'in' bizim oyunlarımız için doğru seçenek olup olmadığını tanımlayabilmemiz amacıyla A/B testleri oluşturabilmemize yardımcı oldular. Yolun her adımında destek ve rehberlikle yanımızda olan ekipleriyle çok daha uzun yıllar ortaklığa devam etmeyi iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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