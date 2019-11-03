03.11.2019 10:31

Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Beach Park sahilinden başlayan yarışlarda 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu mücadele ediyor.

Yarışmanın startını Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya verdi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 113 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra EXPO 2016 alanında pedal çevirecek.

Ironman 70.3 Türkiye yarışları, koşu etabıyla sona erecek.

Kaynak: AA