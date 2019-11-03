Ironman 70.3 Turkey yarışları (2)

03.11.2019 15:38

Antalya'da 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Ironman 70.3 Turkey'de, erkeklerde İtalyan sporcu Luca Facchinetti, kadınlarda ise Rusya'dan Inna Tutukina birinciliği elde etti.

Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve Kadriye Beach Park sahilinden sabah yüzme etabıyla başlayan Ironman 70.3 Turkey'de, sporcular daha sonra bisiklet ve koşu etaplarında mücadele etti.

Yerli ve yabancı çok sayıda sporseverin ilgi gösterdiği yarışlarda, toplam 113 kilometrelik parkurda erkeklerde İtalyan sporcu Luca Facchinetti 3 saat 51 dakika 4 saniyelik derecesiyle birinci, Belçika'dan Adam Lambrechts 3 saat 55 dakika 3 saniye ile ikinci, Alman Jesse Hinrichs ise 3 saat 56 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise geçen yılın da şampiyonu olan Rus sporcu Inna Tutukina 4 saat 27 dakika 29 saniyede parkuru tamamlayarak birinci sırada yer alırken, Türk sporcu Sera Sayar 4 saat 30 dakika 3 saniye ile ikinci, Ukrayna'dan Olena Zhushman ise 4 saat 38 dakika 44 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Sporcuların ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan verdi.

Kaynak: AA