Iron Harvest DLC'si Operation Eagle 28 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek
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Iron Harvest DLC'si Operation Eagle 28 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek

Iron Harvest DLC'si Operation Eagle 28 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Deep Silver geliştiriciliğini ise KING Art'ın yaptığı Operation Eagle için hikaye fragmanı oyunseverler için yayınlandı.

1920 ve sonrası alternatif gerçeklikte Büyük Savaş'ın hemen sonrasında geçen gerçek zamanlı strateji oyunu Iron Harvest'in yeni oynanabilir içeriği Operation Eagle 28 Mayıs'ta çıkış yapacak.

OPERATION EAGLE İÇERİĞİ

YENİ HİKAYE

Tamamen yeni Iron Harvest hikâyesini tek oyunculu ya da işbirliği modunda omuz omuza deneyimle. 25 dakikayı aşan yeni sinematiklere sahip 7 zorlayıcı görev ve bir sürü yeni müttefikle düşman da seni bekliyor.

Iron Harvest DLC'si Operation Eagle 28 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek

YENİ TARAF: USONIA

Usonia Amerikan Birliği, Büyük Harp'ten uzak durarak Avrupa'nın eski seçkinleri tarafından fark edilmeden ekonomik ve askeri bir süper güç haline geldi. Usonia, herkese özgürlük ve adalet getirerek ezilenler için bir umut ışığına veya gücün cazibesine yenik düşerek demir bir yumrukla hüküm süren yeni bir imparatorluğa dönüşebilir. Eklenti, ve ABD'nin 1920+ uyarlaması olan yeni taraf "Usonia"yı içeriyor. Bu taraflara ait 30'dan fazla yeni piyade birliği, meka ve bina.

YENİ BİRLİK TÜRÜ: HAVA BİRLİKLERİ

Göklere çık ve bu taraflar için gelen yeni uçan birliklerle dünyayı fethet. Bu ilk uçan makineler arasında çok farklı araçlar var. Çevik hava motosikleti ve Usonia'lı kahraman Amiral Mason'ın devasa savaş gemisi gibi her arazide ilerleyebilen ve gökyüzünden yıkım yağdıran çok farklı araçlar. En cesur adamlar, düşman hattının gerisinde tehlikeli görevler gerçekleştiren paraşütçüler olur. Tüm Iron Harvest tarafları için gelen uçaksavar mekanikleriyle stratejilerini uyarla ve savunmanı hazırla!

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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