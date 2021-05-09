Iroh PUBG için gelecek planlarını açıkladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iroh PUBG için gelecek planlarını açıkladı!

Iroh PUBG için gelecek planlarını açıkladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Iroh'a gelecek kariyerinde başarılar!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden Iroh PUBG için gelecek planlarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde TSM'in Avrupa PUBG takımını kapatmasıyla birlikte Iroh boşa çıkmıştı. Iroh'un yanında 3 arkadaşı (Miracu-Vard-Dohfos) da aynı durumdan muzdaripti. Oyuncuların gelecek kariyerlerine nasıl devam edeceği ise büyük bir merak konusuydu. Sonunda bu belirsizlik bozuldu ve Iroh yaklaşık20 saat önce Twitter hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.

Iroh, Twitter üzerinden "PGI.S bittikten sonra kendimi sık sık yeni tanıtılan WWCD formatının PUBG Competitive sahnesi için kötü olduğunu/ olacağını düşünürken buldum ve bu sistem altında oynamaktan keyif alamayacağımı farkettiğim için Competitive PUBG'den süresiz olarak uzaklaşıyorum." açıklamasını yaptı. Oyunun metasının değişmesi Iroh'u gerçekten olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Açıklamanın devamında ise "Önümüzdeki zamanı yayın yaparak ve bol bol Valorant oynayıp benim için orada bir gelecek var mı onu görmek için kullanacağım. PUBG geçtiğimiz 4 sene boyunca hayatımı ve beni iyi anlamda fazlaca değiştirdi, birçok ülke gezdim, sayısız harika insanla tanıştım ve onlardan birçok arkadaş edindim, asla unutmayacağım anılar biriktirdim ve bunlara hep minnettar olacağım. Beni bu zamana kadar destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Iroh'un Valorant gibi yeni çıkan bir oyunda başarılı olup olamayacağını kısa bir süre içerisinde öğrenmiş olacağız. Gelecek kariyerinde başarılar Iroh!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Iroh PUBG için gelecek planlarını açıkladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:37:56. #1.15#

title