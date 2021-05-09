Iroh PUBG için gelecek planlarını açıkladı!

Iroh'a gelecek kariyerinde başarılar!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden Iroh PUBG için gelecek planlarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde TSM'in Avrupa PUBG takımını kapatmasıyla birlikte Iroh boşa çıkmıştı. Iroh'un yanında 3 arkadaşı (Miracu-Vard-Dohfos) da aynı durumdan muzdaripti. Oyuncuların gelecek kariyerlerine nasıl devam edeceği ise büyük bir merak konusuydu. Sonunda bu belirsizlik bozuldu ve Iroh yaklaşık20 saat önce Twitter hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.

Iroh, Twitter üzerinden "PGI.S bittikten sonra kendimi sık sık yeni tanıtılan WWCD formatının PUBG Competitive sahnesi için kötü olduğunu/ olacağını düşünürken buldum ve bu sistem altında oynamaktan keyif alamayacağımı farkettiğim için Competitive PUBG'den süresiz olarak uzaklaşıyorum." açıklamasını yaptı. Oyunun metasının değişmesi Iroh'u gerçekten olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Açıklamanın devamında ise "Önümüzdeki zamanı yayın yaparak ve bol bol Valorant oynayıp benim için orada bir gelecek var mı onu görmek için kullanacağım. PUBG geçtiğimiz 4 sene boyunca hayatımı ve beni iyi anlamda fazlaca değiştirdi, birçok ülke gezdim, sayısız harika insanla tanıştım ve onlardan birçok arkadaş edindim, asla unutmayacağım anılar biriktirdim ve bunlara hep minnettar olacağım. Beni bu zamana kadar destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Iroh'un Valorant gibi yeni çıkan bir oyunda başarılı olup olamayacağını kısa bir süre içerisinde öğrenmiş olacağız. Gelecek kariyerinde başarılar Iroh!

Kaynak: Playerbros