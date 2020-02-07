Irmaktaki su seviyesi yükseldi, iskeleler su altında kaldı

07.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:01

BARTIN'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Kirazlı Köprü Barajındaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kapaklar kontrollü şekilde açıldı. Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle gezi teknelerinin iskeleleri su altında kaldı.

Bartın kent merkezine son 3 günde ortalama 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış özellikle Ulus ilçesi, Abdipaşa, Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca Beldelerinde etkili oldu. Kirazlı Köprü Barajındaki su seviyesinde yükselme meydana geldi. Baraj bölgesindeki seviyenin yükselmesi nedeniyle kontrollü olarak kapaklar açılarak, su tahliyesi yapılmaya başlandı. Barajda su tahliyesinin dengeli olması için derivasyon tünelinden de su tahliyesi yapılıyor. Kozcağız Barajında ve Kışla sel sapanında ise su kontrollü şekilde tahliye ediliyor. Kirazlı Köprü Barajı içerisinde sel sularıyla birçok plastik atık diğer atıklar kirlilik oluşturduğu görüldü.Bartın ırmağının 5 metre yükseldiğini belirten Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ekiplerimiz her zaman olduğu hazır halde bekliyor. Fen işleri ve itfaiye ekiplerimiz sürekli ırmaktaki su seviyesini kontrol ediyor. Yalı mevkiinde bulunan gezi teknelerinin olduğu yerdeki iskeleler su altında kaldı. Su seviyesi şu anda yürüyüş yoluna çıkmadı. Yine çağlayan piknik alanına giden yolumuza da şerit çekilerek, araç ve yaya geçişine kapatıldı." dedi.

Cemal Akın barajın seli önlediğini söyleyerek, "Tabi şunu da belirtmek isterim, Kirazlı Köprü Barajı geçmiş yıllarda yaşanan ani sel yükselmesini de önledi. Yağmur yağdığında barajın kapakları kontrollü olarak açılıyor ve su birikmesinin önüne geçilmiş oluyor. Kapaklardan bırakılan suyun yanı sıra derivasyon tünellerinden bırakılan su da kent merkezinden geçen ırmaktaki su seviyesini ani olarak önlemiş oluyor. Bu şekilde geçmiş yıllarda yaşanan ani sel baskınlarını da yaşamamış oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA