Irmaktaki domuz leşini itfaiye çıkardı
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Irmaktaki domuz leşini itfaiye çıkardı

Irmaktaki domuz leşini itfaiye çıkardı
07.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:51

BARTIN'da, ırmaktaki domuz leşi itfaiye ekibince botla çıkarılarak, toprağa gömüldü.

BARTIN'da, ırmaktaki domuz leşi itfaiye ekibince botla çıkarılarak, toprağa gömüldü.

Orduyeri Mahallesi'nde bulunan köprünün ayaklarından gelen kötü koku nedeniyle vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Gelen ekipler, botu ırmağa indirerek, kötü kokunun kaynağına ulaşmak için çalışma yaptı. Ekipler, köprü ayaklarına takılan domuz leşini fark etti. Bota bağlanarak ırmaktan çıkarılan domuz leşi, toprağa gömüldü. Domuzun ırmağa düşerek telef olduğu üzerinde durulduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

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