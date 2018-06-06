Irmaktaki Adacıkta Mahsur Kalan 4 Kişi, Gazetecileri Görünce Kurtarılmayı Reddetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde girdikleri Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 2'si kadın 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddetti. Suyun kesilmesi sonrası 4 kişi, karşı kıyıdan çıkıp uzaklaştı.

SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Şelalesi'ne dün akşam gezmeye giden 2'si kadın 4 kişi, Manavgat ve Oymapınar barajlarının su tutması nedeniyle yapılan kesinti sonrası Manavgat Irmağı'nda ortaya çıkan adacığa geçti. Barajlardan yeniden su salınması üzerine ırmakta seviyenin yükseldiği fark edemeyen kimliği öğrenilemeyen 4 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerden yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bot ve halatlarla olay yerine geldi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KURTARILMAYI REDDETTİLER

Ekipler kurtarma çalışması yapmaya hazırlanırken, gazetecilerin de geldiğini gören 4 kişi kurtarılmayı reddetti. Gazetecilere küfür ve hakaret eden şahıslar barajlardan suyun kesilmesini istedi. İtfaiye görevlilerinin ikna edemediği şahıslar, 5 saat sonra suyun kesilmesinin ardından yürüyerek ırmağın diğer yakasından çıkarak gözden kayboldu.

CANLI YAYIN YAPTILAR

Manavgat Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler gelişmeleri izlerken birçok ziyaretçinin canlı yayın yaptığı gözlendi.

İşte Manavgat'ta kaydedilen o görüntüler;