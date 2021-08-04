IRMAKTA SOKAK PARKE YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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IRMAKTA SOKAK PARKE YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

IRMAKTA SOKAK PARKE YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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IRMAKTA SOKAK PARKE YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADIYalova Belediyesi tarafından yeni yol açılımı ve zamanla bozulan yolların düzenlemeleri tüm hızıyla sürüyor.

IRMAKTA SOKAK PARKE YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yalova Belediyesi tarafından yeni yol açılımı ve zamanla bozulan yolların düzenlemeleri tüm hızıyla sürüyor. Cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması adına mesai harcayan ekipler, Mustafakemalpaşa Mahallesi Irmak Sokak'ta kilitli parke yol yapım çalışmalarına devam ediyor. 600 m2 alan üzerinde yürütülen çalışmanın birkaç gün içerisinde tamamlanacağı belirten ekipler, çalışmaların şehrin ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarında yapılacağını belirttiler.

Kaynak: Habermetre

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