Irmakta mahsur kalan manda kurtarıldı

Bartın Irmağı'nda mahsur kalan manda, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ırmakta mandanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Irmağın, Hendekyanı Caddesi mevkisindeki bölümünde ayağı ağaç dallarına sıkıştığı belirlenen manda, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: AA