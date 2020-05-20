Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (3)
5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBESTOrdu'da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyeyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.
20.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:17
5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Ordu'da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyeyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ahmet BAYRAK/ORDU, -
Kaynak: DHA