Irmakta boğulan baba toprağa verildi
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Irmakta boğulan baba toprağa verildi

Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için ırmağa giren, daha sonra kaybolan ve 27 gün sonra cesedine ulaşılan baba Gürsel Günal (50) toprağa verildi.

04.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:30
Irmakta boğulan baba toprağa verildi

'un ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için ırmağa giren, daha sonra kaybolan ve 27 gün sonra cesedine ulaşılan baba Gürsel Günal (50) toprağa verildi.


Terme'de kızının ırmağa atladığını gören ve peşinden ırmağa giren baba Gürsel Günal'ın cansız bedenine 27 gün sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri 'nda ulaşmıştı. Baba Günal'ın cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsi sonrasında bugün Bazlamaç Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Gürsel Günal'ın cenazesine Samsun Valisi Osman Kaymak, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, protokol üyeleri, yakınları ve sevenleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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