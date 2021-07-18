Irmak Yıldırım, Motokros şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın olmanın gururunu yaşıyor Açıklaması
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Irmak Yıldırım, Motokros şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın olmanın gururunu yaşıyor Açıklaması

Irmak Yıldırım, Motokros şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın olmanın gururunu yaşıyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na (WMX) Türkiye'den katılacak kadın sporcu Irmak Yıldırım, şampiyonadan iyi bir dereceyle dönmek istediğini söyledi.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na (WMX) Türkiye'den katılacak kadın sporcu Irmak Yıldırım, şampiyonadan iyi bir dereceyle dönmek istediğini söyledi.

Afyonkarahisar'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na (WMX) katılacak 16 yaşındaki Irmak Yıldırım, şampiyonaya giden süreçte yaptığı çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Yıldırım, yakın zamanda antrenman yaparken virajı dönemediği için düştüğünü ve bu yüzden omzunda kırık meydana geldiğini belirtti.

Yavaş yavaş iyileştiğini ve yakın zamanda pistlere döneceğini vurgulayan Yıldırım, "İyileştikten sonra antrenmanlara son gaz devam edeceğim. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na çok az bir süre kaldı. Gün geçtikçe heyecanım artıyor. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kendisine destek verenlerin yüzünü kara çıkarmamak için çok çalıştığını aktaran Irmak Yıldırım, "Kimseyi yüz üstü bırakmak istemiyorum. O yüzden çalışmaya devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Dünya Şampiyonası'na ilk defa katılacağım. Oradaki yarışçılar da farklı ülkelerin en iyileri. Zorlu bir yarış olacak. Ben de en iyisini yapmaya çalışacağım. Afyonkarahisar Belediyesi adına yarışmaktan onur duydum ve çok sevindim. Çünkü arkamda bana güvenen insanların olduğunu bilmek güzel hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda elimden geleni yapacağım. Herkes benim yaptığımı duyunca 'ben niye yapmayayım' diyor. Bir örnek teşkil ediyor olmak güzel hissettiriyor." şeklinde konuştu.

Bu sporda çalıştıkça güzel şeylerin ortaya çıktığını anlatan Yıldırım, "İlerde Türkiye ve Dünya Şampiyonası'nda güzel şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

Akülke: "Türkiye'de ilk defa bir kadın sporcu, motosiklet branşında Dünya Şampiyonası düzeyinde yarışacak"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de 1-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağını söyledi.

Şampiyonada Türkiye'den de çok tecrübeli, yetenekli sporcuların yer alacağını ifade eden Akülke, "Bu şampiyonada bir ilk olacak. Türkiye'de ilk defa bir kadın sporcu, motosiklet branşında Dünya Şampiyonası düzeyinde yarışacak. Bundan sonra da Türk kadınının gücünü motosiklette de göreceğiz inşallah. Irmak Yıldırım'ın yarışlarda iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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