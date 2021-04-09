Irmak yatağından kaçak kum alan şahsa suçüstü
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Irmak yatağından kaçak kum alan şahsa suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Irmak yatağından kaçak kum alan şahsa suçüstü

Samsun'un Bafra ilçesinde ırmak yatağından kaçak kum alan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde ırmak yatağından kaçak kum alan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, Aktekke Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli şahıs ırmak yatağından aldığı kaçak kumları traktörün römorkuna yüklendikten sonra ırmak kenarında başka bir yere istif ederken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede B.A.'nın ruhsatsız kaçak olarak 24,5 ton kum istif ettiği belirlendi. Tespit edilen kuma el koyan jandarma ekipleri şahsa 3213 sayılı Maden Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda 7 bin 200 lira ceza uyguladı. - SAMSUN

Irmak yatağından kaçak kum alan şahsa suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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