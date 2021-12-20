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Irmak'tan unutulmaz İstanbul konseri

Irmak'tan unutulmaz İstanbul konseri
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Başarılı şarkıcı Irmak Arıcı, geçtiğimiz akşam Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konsere imza attı. İşte detaylar...

"Asık Suratım" isimli son şarkısıyla da yeni bir hite imza atan Arıcı, yüzlerce kişinin eşlik ettiği konserde yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Genç şarkıcı, özel olarak hazırladığı hem kendi şarkılarından hem de cover parçalardan oluşan repertuvarıyla sevenlerinden tam not aldı.

Hazırlığı günler öncesinden başlayan konserde uzun, siyah ve ışıltılı bir elbise giymeyi tercih eden Irmak Arıcı, konser sonunda sevenleriyle bir araya gelip fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Irmak'tan unutulmaz İstanbul konseri

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