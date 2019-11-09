Irmak, dünyanın en prestijli oyun karakteri çizme yarışmasında ödül aldı

09.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:02

BURSA'da lise son sınıf öğrencisi Irmak Çavun (17), dijital alanda yaptığı oyun karakter çizimleriyle Hollywood'da düzenlenen dünyanın en prestijli yarışması 'Geleceğin Yazar ve Ressamları'nda ödül aldı. Bu yarışmada ödül alan ilk Türk olduğunu belirten ve gelecekle ilgili hayallerini anlatan Çavun, "Amerika'da oyun endüstrisinin içinde gelebileceğim en yüksek yere gelmek istiyorum" dedi.

Bursa'da yaşayan Irmak Çavun, 4 yaşında başlayan resim çizme yeteneğini zamanla geliştirdi. Katıldığı bir çok resim yarışmasında ödüller kazanan Çavun, oyun karakterleri çizmeye yöneldi. Dijital alanda çizdiği oyun karakteriyle Amerika'nın Hollywood bölgesinde düzenlenen dünyanın en prestijli yarışması 'Geleceğin Yazar ve Ressamları'na katılan Çavun, burada ödül alan ilk Türk olduğunu belirtti. Binlerce başvuru arasında sadece 12 kişinin alacağı ödüller 4 Nisan'da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

Kaynak: DHA

'BENİ AİLEM KEŞFETTİ'İlk olarak çocukken ailesinin kendisini keşfettiğini belirten Irmak Çavun,"4 yaşımdan beri resim çiziyorum. Profesyonel olarak yapmak istediğim ve buna karar verdiğim zaman lisedeydim. Oyun oynamaya başladıktan sonra bu işin içinde olmak istediğimi fark ettim. Oyunları çok seviyordum ve sanatın oyunlarla ilgili olan kısmıyla ilgileniyordum. O yüzden bunu profesyonel olarak yapmak istedim" dedi.'KAZANAN İLK TÜRK BENİM'Kendisine portfolyö hazırladığını söyleyen Çavun, "Şu an ürettiğim şeyler de portfolyö odaklı. Oyunlardaki sanatla alakalı olan kısımlarla ilgileniyorum. Ürettiğim şeyler, oyunlardaki konsept tasarımı, kodlamayı da içinde bulunduran oyunlarla alakalı, dünyalar yaratmakla alakalı, buna benzer şeylerle ilgileniyorum. 'Geleceğin Yazar ve Ressamları' yarışmasında ödül kazandım. 36 yıldır devam eden, Amerika'daki köklü bir yarışmada 36 yıl boyunca,ilk defa ödül kazanan Türk benmişim. Aynı zamanda bu yaz Amerika'da bir kampa katıldım. Üniversite de oyun tasarımı veya sanatla alakalı dersler alınıyor ve bununla ilgili notlandırılıyor. Bunun sonucunda başarılı olanlara burs veriliyor. Yine aynı şekilde tek Türk bendim ve o bursu kazandım" diye konuştu.'KÜLTÜREL OYUNLAR ÖĞRETMEK İSTİYORUM'Gelecekteki hayallerini anlatan Çavun, "Amerika'da oyun endüstrisinin içinde gelebileceğim en yüksek yere gelmek istiyorum. Oyun oynamaya başladığım zaman gerçekten oyun oynamaya aşık oldum ve hiçbir şekilde bırakmak istemedim. Sanatı zaten seviyorken bu konuda yapabileceğim tek şey oyun ve sanatı birleştirmekti. O yüzden bu endüstriye girmek istedim. Türkiye'de oyunların olmamasının sebebi alıcısının olmaması. Yurt dışında, Türkiye'de olduğundan çok daha büyük bir kitle var ve yine yurt dışında yine oyunlardaki kültürel öğelere çok daha fazla değer veriliyor. Oyunların içindeki fantastik dünyalarda şu an dünyamızda bulunan kültürlerden esinlenerek yapılan şeyler oluyor. Ben ileride bu büyük oyunlar için kültürel öğelerde Türkiye'den esinlenmeyi isterim" ifadelerini kullandı.'OYUNLAR BENİM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'İleride, üniversite okuduktan sonra yüksek lisans yapmak istediğini söyleyen Irmak Çavun, "Bu endüstriye girip, gelebileceğim en yüksek noktaya geldikten sonra insanları etkileyebilecek bir yere gelmek istiyorum. İnsanları etkileyebilecek bir oyunda rol oynamak istiyorum. Bu oyun sadece Amerika, Avrupa değil, tüm oyunculara hitap eden bir oyun olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten oyunlar benim hayatımı değiştirdi ve başka insanlarınkini de değiştireceğine inanıyorum" diye konuştu.