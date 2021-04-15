Irmak denizin rengini değiştirdi
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Irmak denizin rengini değiştirdi

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Güncel

Irmak denizin rengini değiştirdi Bartın'da etkili olan yağmurların ardından Bartın Irmağından Karadeniz'e dökülen çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi değişti.

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Irmak denizin rengini değiştirdi

BARTIN - Bartın'da etkili olan yağmurların ardından Bartın Irmağından Karadeniz'e dökülen çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi değişti.

Bartın'da etkili olan sağanak yağmurlar ve kar sularının erimesinin ardından Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı deniz yüzeyinin rengini değiştirdi. Bartın Irmağının çamurlu suları ile Boğaz mevkiinden İnkumu açıklarına kadar deniz yüzeyinde renk değişimi yaşandığı gözlendi. Bartın ırmağından akan çamurlu suların Karadeniz'e döküldüğü nokta olan Boğaz mevkiindeki çamurlu su İnkumu plajı ve çevresinden de görüldü. Geniş bir alanı kaplayan ve deniz yüzeyinin rengini değiştiren çamurlu sular drone ile havadan görüntülendi.

Taşkınlar yaşanmıştı

Bartın'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Çağlayan mevkiindeki araç yolu ve kaldırımlar sular altında kalırken Bartın Irmağı Yalı bölgesinde tarihi iskeleye kadar yükselmişti.

Irmak denizin rengini değiştirdi
Irmak denizin rengini değiştirdi
Irmak denizin rengini değiştirdi
Irmak denizin rengini değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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