Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri nasıl? Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri?
25.10.2020 23:47 | Son Güncelleme: 25.10.2020 23:50
Irmak Arıcı sözü ve müziği kendisine ait olan ilk şarkısı gibi bu şarkısında da oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Peki, Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri nasıl? Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri?
Sözleri kendisine ait olan bu yeni parçasına oldukça renkli bir klip çeken genç şarkıcı Irmak Arıcı'nın yeni şarkısının sözleri haberimizin devamında.
Gel her neredeysen
Kimde söndüysen
Doldur gömdüysen
Yüreğime karlar yağdı
Sen bundan sonra
Anca oyalan
O sevdan yalan
Vallah bıktım söz yaşlarından
Acıları aldım sen diye sardım
Darda da kaldım etmedi yardım
Kimine de kandım kalbime aldım
Hiçbiri değmedi ben sana yandım
Gel her neredeysen
Kimde söndüysen
Zordur öldüysen
Yüreğime karlar yağdı
Sen bundan sonra
Anca oyalan
O sevdan yalan
Vallah bıktım söz yaşlarından