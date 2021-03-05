Irmak Arıcı - Sonum Olur sözleri! Irmak Arıcı 'Sonum Olur' şarkı sözleri nelerdir?
Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkısı çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkı sözleri nelerdir? Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkısı sözleri nelerdir?
Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkısı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
IRMAK ARICI - SONUM OLUR SÖZLERİ
Mağlubum kabulüm
Gözlerine sürgünüm
İnkar etmedim amma
Döner mi bilmeden
Senelerce bekledim
Onu mumla arattı hayat
Yardım et ne olur
Kalbim böyle kahrolur
Bir yolu yok mudur?
Bu sevda sonum olur
Sen yalnız kal da bir gör
Belaya düşmeyegör
Neden diye sordun mu kendine?
Kalbin bir bana mı kör ?
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkısı geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçen şarkı 25 binden fazla beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz-Müzik: Irmak Arıcı
Düzenleme: Enes Yolcu/Mert Aydın
Gitar: Selahattin Güzelel/İlker Aydın
Bass Gitar: Savaş Akbaba
Ritimler: Ali Algır/Emirhan Uygun
Mix-Mastering: Gökhan Erken
Stüdyo: NoktaMusic
Yönetmen: Buğra Karaçam