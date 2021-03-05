Irmak Arıcı - Sonum Olur sözleri! Irmak Arıcı 'Sonum Olur' şarkı sözleri nelerdir?
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Irmak Arıcı - Sonum Olur sözleri! Irmak Arıcı 'Sonum Olur' şarkı sözleri nelerdir?

05.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:41
Irmak Arıcı - Sonum Olur sözleri! Irmak Arıcı 'Sonum Olur' şarkı sözleri nelerdir?

Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkısı çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkı sözleri nelerdir? Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkısı sözleri nelerdir?

Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkısı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IRMAK ARICI - SONUM OLUR SÖZLERİ

Mağlubum kabulüm

Gözlerine sürgünüm

İnkar etmedim amma

Döner mi bilmeden

Senelerce bekledim

Onu mumla arattı hayat

Yardım et ne olur

Kalbim böyle kahrolur

Bir yolu yok mudur?

Bu sevda sonum olur

Sen yalnız kal da bir gör

Belaya düşmeyegör

Neden diye sordun mu kendine?

Kalbin bir bana mı kör ?

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Irmak Arıcı - Sonum Olur şarkısı geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçen şarkı 25 binden fazla beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz-Müzik: Irmak Arıcı

Düzenleme: Enes Yolcu/Mert Aydın

Gitar: Selahattin Güzelel/İlker Aydın

Bass Gitar: Savaş Akbaba

Ritimler: Ali Algır/Emirhan Uygun

Mix-Mastering: Gökhan Erken

Stüdyo: NoktaMusic

Yönetmen: Buğra Karaçam

Haber Yorumları
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