Irmak Arıcı sevenleriyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irmak Arıcı sevenleriyle buluştu

Irmak Arıcı sevenleriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluşan şarkıcı Irmak Arıcı sevilen şarkılarını seslendirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluşan şarkıcı Irmak Arıcı sevilen şarkılarını seslendirdi. Azka Otel'de sahne alan Arıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda konser veren Irmak Arıcı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pandemi kuralları nedeniyle gece 24.00'e kadar canlı müzik yayınının serbest olması nedeniyle Arıcı 21.00'de sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Arıcı hem hayranlarına hem de Azka Otel'de kalan yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman haraketli parçalarla yerli ve yabancı turistleri yerinde oturtturmayan Arıcı duygusal parçalara da yer vermeyi unutmadı. Bazı şarkılarını Azka Otel'de konaklayan turistlerle birlikte söyleyen Arıcı'nın canlı performansı ayakta alkışlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk
Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Müslüm Gürses Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irmak Arıcı sevenleriyle buluştu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 01:09:02. #1.14#

title