Irmak Arıcı'nın özel hayatındaki ilginç detay ortaya çıktı! Ünlü voleybolcuyla aşk yaşamış

Son dönemin en çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Irmak Arıcı'nın özel hayatındaki ilginç detaya Snob Magazin ulaştı. Şarkıcı, ünlü voleybolcuyla aşk yaşamış!