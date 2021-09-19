'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu

VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği Irmak ile yapılan detaylı aramada aracın bagajında poşetler içerisinde 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasylonda 1 kişi de gözaltına alındı.