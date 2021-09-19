'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel
'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu

VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği Irmak ile yapılan detaylı aramada aracın bagajında poşetler içerisinde 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasylonda 1 kişi de gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir Göksel
Spor Muslera Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Acun Ilıcalı Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 10:02:28. #1.12#