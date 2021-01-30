Irmağın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti
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Irmağın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti

30.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:31
Irmağın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti

BARTIN'da son yıların en yoğun kar yağışının ardından eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı.

BARTIN'da son yıların en yoğun kar yağışının ardından eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı.

Kentte 2 hafta önce yoğun şekilde yağan yaklaşık 80 santime ulaşan kar, yağmur ve sıcak hava ile birlikte erimeye başladı. Eriyen kar suyu Bartın Irmağı'na aktı. Irmağın döküldüğü bölümde ise denizin rengi değişti. Liman bölgesinde deniz, eriyen kar sularının taşıdığı çamurun rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı. 


Irmağın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti
Irmağın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti
Irmağın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti
Irmağın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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