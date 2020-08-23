Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ırmağa uçtu.

BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ırmağa uçtu. Otomobilin büyük bir bölümünün suda kaldığı kazada sürücü Eda Çalışkan (25), yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Kaza, gece yarısı merkez Kanlıırmak Caddesi'ndeki yolda meydana geldi. Eda Çalışkan yönetimindeki 06 ROK 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, ardından da yaklaşık 15 metre yükseklikten ırmağa uçtu. Otomobilin büyük bir kısmının suya gömüldüğü kazada sürücü Eda Çalışkan son anda kapıyı açarak kıyıya kadar yüzerek, yardım istedi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çalışkan, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA