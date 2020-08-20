Irmağa devrilen ağaç, ekipler tarafından kaldırıldı Bartın'da aşırı rüzgar nedeniyle ırmağa 10 metrelik kavak ağacı devrildi.

Bartın'da aşırı rüzgar nedeniyle ırmağa 10 metrelik kavak ağacı devrildi.

Bartın kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gölbucağı Mahallesi'nde Bartın Irmağı'na 10 metrelik kavak ağacı devrildi. İhbarın ardından olay yerine giden Bartın Belediyesi ekipleri tarafından ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Irmaktaki tekne trafiğini engelleyen ağaç, motorlu testere yardımıyla parçalara ayrıldıktan sonra iş makinesi yardımıyla sudan çıkartıldı.

Kaynak: AA