Irma'nın Yıktığı Florida'da Eve Dönüş Umudu

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Irma'nın hız kestiğini ve kasırgadan tropikal fırtınaya dönüştüğünü açıkladı. Ancak, Florida kıyılarını vuran Irma kasırgası hız kesse de, arkasında büyük bir yıkım bıraktı. Tüm eyalette yollar akarsu yataklarına dönüştü, 6 milyon hanede elektrik kesintisi var ve evler ağır hasar aldı.



Florida Valisi Rick Scott, kasırga Florida'yı terketse de mevcut durumda geri dönüş için çok erken olduğunu söyledi :



"Evlerinize dönmeden önce yerel görevlilerle birlikte durum değerlendirmesi yapmanız ve güvenli bir şekilde dönmeniz çok önemli. Geçtiğini düşünerek koşarak evinize dönemezsiniz. Bütün eyalette elektrik hatları kesik. Hala eyaletin tümünde yollar geçilemez durumda. ve bütün eyelet yıkıntılarla kaplı."



Florida'da milyonlarca hane ve fabrika karanlığa gömüldü. Eyaletteki iki nükleer santralden birisi güvenlik nedeniyle kapatıldı. Miami Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar iptal edildi. Dükkanların ve evlerin yağmalanması riskine karşı ise pek çok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Ancak bu büyük felaketten zarar almadan kurtulanlar da var. Naples bölgesinde oturan bir kent sakini, "Evimize su girmedi. Evin iki tarafında da mağazalar vardı, ama biz gene de emin olmak için sıkı hazırlık yaptık. ve evim çok büyük bir iş başardı. Elektirkler de geri gelse gerçekten harika olurdu" sözleriyle sevincini aktardı.



ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletini "doğal afet bölgesi" ilan etti. ve kasırgadan etkilenen afetzelere yardım için devletin tüm olanaklarını seferber edeceğini söyledi. Ancak Irma'nın geride bıraktığı hasarın miktarının, 100 milyar doların da üzerinde olduğu tahmin ediliyor.



Florida'da, Keys adalarında Pazar günü 1 kişi, Monroe County'de 2 kişi, Hardee kentinde de 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi. Miami kentinin önemli bölümü de sular altında kaldı. Pazartesi öğleden sonra Tampa kentine ulaşan Irma, Georgia ardından Alabama'ya doğru yol almaya başladı.



Amerikalılar şimdi de hızı satte 190 km'yi bulan rüzgarla birlikte ilerleyen Jose kasırgasına hazırlanıyor.



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Tags: Fırtına Doğal felaket Irma Kasırgası Gepost: 12 september 2017