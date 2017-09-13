Irma Kasırgasının Vurduğu Florida'da Bakımevindeki Beş Kişi Öldü

NEW ABD'nin Florida eyaletinde Irma kasırgası nedeniyle elektriklerin kesik olduğu bir bakımevinde kalan kişilerden beşinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Broward County Belediye Başkanı Barbara Sharief, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hollywood Hills bölgesindeki bakımevinde kalanların itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından bugün tahliye edildiğini söyledi.



Sharief, 120 kişinin tahliye edildiği binada 3 kişinin ölü bulunduğunu, 2 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini kaydetti.



Ölüm nedenlerine ilişkin detaylı açıklama yapılmadı ancak bakım evinin elektriklerinin kasırga nedeniyle günlerdir kesik olduğu, havalandırma ve klimaların çalışmadığı, ölümlerin de bu nedenle gerçekleştiği belirtildi.



Irma kasırgasından etkilenen Florida ve çevre eyaletlerde yaklaşık 10 milyon kişinin halen elektriksiz olduğu ifade edildi.