NEW ABD'nin Florida eyaletinin güney kıyılarını vuran ve kuzeybatıya doğru ilerleyen Irma kasırgasının kategorisi 3'e düşürüldü.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, saatte 192 kilometre hızla Florida'nın güneybatısında yer alan Naples kenti ve Marco Adası'na ulaşan kasırganın kategorisinin tekrar 3'e düşürüldüğü bildirildi.



ABD'ye doğru 3. kategoride ilerleyen ancak eyaletin güney ucundaki Key West kentine ulaştığında şiddeti artan Irma kasırgasının kategorisi 4'e yükseltilmişti.



Eyalet yetkilileri, yaklaşık 2 milyon kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.



Miami'de ise şiddetli rüzgarın etkisiyle iki vinç devrildi. Su baskını ve selin yaşandığı kentte, su seviyesinin 60 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.



Yetkililer, sabah saatlerinde eyaletin güney kıyılarını vuran Irma kasırgası nedeniyle aracının kontrolünü kaybederek ağaca çarpan bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.



Nüfusunun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararının alındığı Florida eyaletinde Irma kasırgasının ilerleyen saatlerde 3 milyon nüfuslu Tampa ve Fort Myers şehirlerini etkisi altına alması bekleniyor.



Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasırganın etkili olduğu bölgeler, ilerleyişi ve kurtarma operasyonları konusunda bilgilendirildiği ve bölgedeki yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi.



Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde de kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edilmişti.



ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, bölge için olası hortum alarmı verildiğini duyurmuştu.



Irma kasırgası, ABD'ye ulaşmadan önce vurduğu Karayipler'de ise 27 kişinin ölümüne neden olmuştu.