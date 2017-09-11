İrma Kasırgası Küba'da Can Aldı

Boyutları Fransa'nın yüzölçümüne ulaşan İrma kasırgası Küba'da da can kaybı ve büyük hasara yol açıyor. Yetkililere göre 10 kişi hayatını kaybederken başkent Havana sel altında kaldı. Adanın tamamında güç kesintisi ve ulaşım zorluğu yaşanıyor. Ağaçlar devrildi, çok sayıda bina ve yol kullanılamaz hale geldi. Adada yaşayanlar tanık oldukları felakete inanmakta güçlük çekiyor.



"Sel sularının bu kadar yükselebileceğini hiç düşenemezdik. Evimizin içine giren su başta belimize kadar geliyordu sonra boynumuza kadar yükseldi."



"Hiçbir şeyimiz kalmadı. Herşeyimizi kaybettik. Buzdolabı, çamaşır makinesi… herşey."



Şimdiye kadar Atlantik'te meydana gelen ölçülmüş en güçlü kasırga olan İrma Küba'ya Cuma gününden beri nefes aldırmıyor. Turizmden tarıma ülkede herşeyin zarar gördüğü, tropikal kuşların dahi kaçamayarak toplu halde telef olduğu Küba'nın normal hayata dönmesi uzun zaman alacak.



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Tags: Küba Kurban Irma Kasırgası Gepost: 11 september 2017