İrma Florida ve Küba'ya Doğru Hızla İlerliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde İrma korkusu giderek büyüyor.



Federal Acil Durum Yönetim Ajansı riskin sadece Florida için geçerli olmadığı görüşünde. Ajans yöneticilerinden Brock Long güneydoğudaki diğer eyaletlerin de etkilenmesinin beklendiğinin altını çizerek uyarıyor:



"Florida'nın etkileneceği tartışma konusu değil. Fakat soru bu etkinin ne kadar içerilere kadar görüleceği ve ne kadar süreceği."



Ajansa göre Florida'nın önemli bölümü belki de günlerce elektriksiz kalacak ve beklendiğinden daha uzun ve şiddetli olmasa dahi 100 bin kişinin evini terk etmesi gerekecek.



20 milyon nüfuslu Florida'da valilik tarafından da bir uyarı yayınlandı. Uyarıda "tüm Floridalılar tahliyeye hazır olmalı" denildi.



Irma Kasırgasına karşı tedbir almaya çalışan bir diğer bölge ise ada ülkesi Küba. Kıyılarda yaşlayanlar iç bölgelere doğru tahliye edilmeye başlandı. Ülkedeki turistlerin de Küba'dan ayrılmaları istendi.



Karayipleri yıkıcı bir şekilde vuran Irma yüzyılın en güçlü kasırgalarından biri olarak gösteriliyor. Şiddet tanımlaması 5. seviyeden 4'e düşürülen İrma'da rüzgarın hızı halen saatte 240 km.'yi buluyor. Ölü sayısı henüz Irma anakaraya ulaşmadan 20'nin üzerine çıktı. Halen 100'e yakın kişi de kayıp.



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Tags: Küba Dominik Cumhuriyeti kasırga Hava durumu ABD Karayipler Gepost: 08 september 2017