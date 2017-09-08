İrma Florida ve Küba'ya Doğru Hızla İlerliyor

İrma Florida ve Küba'ya Doğru Hızla İlerliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde İrma korkusu giderek büyüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde İrma korkusu giderek büyüyor.