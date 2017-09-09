Irma'dan Sonra Jose Kasırgası'nın da Etkili Olması Bekleniyor

Karayiplerleri geçerek hızla Florida eyaletine doğru ilerleyen ve hızı saatte 280 kilometreye ulaşan Irma Kasırgası Saint Martin Adası'nı adeta yerle bir etti.



Kuzey tarafı Fransa'ya ve güney kısmı da Hollanda'ya bağlı olan yaklaşık 80 bin nüfuslu adada beş kişi hayatını kaybederken, bölgedeki birçok bina yıkılarak ağır bir maddi hasara yol açtı.



Irma'nın ardından hızı saatte 240 kilometreye ulaşması beklenen Jose kasırgasının adada etkili olup Küba üzerinden Florida ve Amerikanın diğer eyaletlerine doğru ilerlemesi bekleniyor.



Yetkililer elektrik altyapısı çöken adada iletişimin sınırlı olduğunu belirtirken yaklaşık 1.2 milyar Euro maddi hasar tespit etti. Adada meydana gelen enkazın temizlenmesinin birkaç ayı bulabileceği açıklandı.



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Tags: kasırga Florida Gepost: 09 september 2017