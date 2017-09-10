Irma ABD'ye Ulaştı

ABD'ye doğru ilerleyen Irma Kasırgası Florida kıyılarına ulaştı.



Key West sahillerinden itibaren karada etkisini göstermeye başlayan fırtına hız kesti ancak yetkililer kuvvetli rüzgarların halen yıkıcı boyutta olduğu uyarısını yapıyor.



Karayip adalarında 22 kişinin ölümüne yol açan fırtınanın etki alanı Fransa'nın yüz ölçümü kadar. Hızı saatte 290 kilometreye çıkan Irma, gözlemlerin yapılmasından bu yana 'en uzun süre hızını koruyan kasırga' olarak da tarihe geçti.



Florida Eyalet Valisi Rick Scott'un yaptığı uyarılarda 'en kötüsüne hazırlanın' denildi.



Scott, "Daha önce eşi benzeri görülmemiş, ölümcül bir fırtınadan bahsediyoruz. Milyonlarca Floridalı bu güçlü kasırgadan etkilenecek. Fırtınanın sel felaketine yol açma riski doğuda ve batı kıyılarında arttı" diyerek bölge sakinlerini olası su baskınlarına karşı uyardı.



Okullar, spor ve kapalı konser salonları sığınaklara dönüştürüldü.



Vali Scott, araçlarla uzaklaşmanın bu saatten sonra tehlikeli olacağını söyleyerek bölge halkından güvenli binalara sığınmalarını istedi. Fırtınadan kaçanlar bu merkezlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Dükkanlar kapatıldı, petrol istasyonlarının depoları boşaldı.



Florida'da, Irma Kasırgası nedeniyle 6 milyon kişiye 'bölgeyi terk edin' uyarısı yapılmıştı.



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Tags: kasırga ABD Florida Fırtına Gepost: 10 september 2017