İrlandalı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.
01.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:59
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA