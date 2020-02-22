İrlandalı kadın, bu kez Suriye sınırına yardım götürecek

22.02.2020 08:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:48

İRLANDALI Anne O Rorke'un bir süre Atina ve Makedonya sınırındaki mültecilere gönüllü olarak yardım ettikten sonra İzmir'e gelerek Tepecik'te kurduğu Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği (TIAFI), şimdi de Suriye sınırındaki insanlara destek olmaya gidiyor. Bir hafta içinde dernek bünyesinde topladığı battaniye, halı, giysi gibi eşyaları iki kamyon ile Suriye sınırına götürecek olan Rorke, "Biz TIAFI olarak küçük bir derneğiz, fakat kalbimiz büyük" dedi.

Atina ve Makedonya sınırındaki mültecilere gönüllü olarak yardım ettikten sonra İzmir'de Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği (TIAFI) adında bir dernek kuran Anne O Rorke, dernek binasında her öğlen 150 kişilik ücretsiz yemek servis ediyor. Konak'ın Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan dernek binasının içinde, savaşta sakat kalmış veya doğuştan engelli çocuklara fizik tedavi desteği verilirken, okula gidemeyen çocuklara da binadaki kütüphanede eğitim desteği veriliyor. Aynı zamanda çalışan annelerin çocuklarının belli bir sürede bakımını üstlenen ve mülteciler için bilgi masası oluşturulan dernek, geçen ay İzmir'de 4 bin yardıma muhtaç kişiye ulaştı. Rorke, sadece mülteciler değil, aynı zamanda mahallede bulunan birçok aileye de yardım ettiklerini belirtti. İzmir'deki mültecilerin yanı sıra Suriye'de devam etmekte olan savaş nedeniyle sınırda kalan ve ülkelerine geri dönemeyen Suriyelilere soğuk günlerde yardım etmek istediklerini söyleyen Rorke, bir hafta içinde 2 bine yakın battaniye ve giysi toplayacak. Kullanmadıkları battaniyeleri derneğe getirmeleri için hayırseverlere çağrıda bulunan Rorke, "Biz TIAFI olarak küçük bir derneğiz, fakat kalbimiz büyük. Türk insanlarının Suriyelilerin durumuyla ilgili empati kurduğunu ve yardım etmek istediğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Suriye'deki insanları destekliyor. Onun ayak izlerini takip etmek istiyoruz. Pozitif bir şeyler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

'YAPABİLECEĞİMİZ EN KOLAY ŞEY, ONLARI SICAK TUTMAK'

Yardım etmek için yapabilecekleri en kolay şeyin onları sıcak tutmak olduğunu anlatan Rorke, "Bu nedenle onlara battaniye, halı, mont gibi eşyalar götürmek istiyoruz. Bunları almaya paramız yetmiyor. En kolayı da battaniye bulmak, herkesin kullanmadığı bir battaniyesi vardır. Bir günde biraz eşya topladık. Fakat daha fazla eşyaya ihtiyacımız var, insanlardan battaniye, halı veya giysi yardımı yapmalarını istiyoruz. Umarım bir hafta sonra derneğimizin binası battaniyelerle dolar. Suriye sınırına gidecek iki kamyonumuz var. 6 kişi gideceğiz. Orada Arap ve Alman iki dernek bize yardım edecek. Facebook sayfamızda 14 bin takipçimiz var, onlara duyuru yaptık ve ilk günden eşyalar geldi, fakat en az 2 bin kişiye yetecek eşyaya ihtiyacımız var. Herkes yardım etmek istiyor fakat insanlar ne yapacağını bilmiyor. Alman Büyükelçiliği bize yardım ediyor. Burada da birçok Türk destekçimiz var. Fakat alabileceğimiz tüm yardımlara ihtiyacımız var. En ufak bir para bile oradaki insanlara battaniye ve kaban almaya gidecek" dedi.

Kaynak: DHA