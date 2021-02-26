İrlandalı 3 çocuk annesi, Tekirdağ'da geçirdiği ameliyat sonrası 66 kilo vererek sağlığına kavuştu

İrlanda'da yaşayan Effy Murphy, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası 66 kilo vermeyi başardı.

Bilinçsiz beslenme nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce 136 kiloya ulaşan 3 çocuk annesi Murphy, ameliyatla sağlığına kavuşmaya karar verdi.

İnternette yaptığı araştırma sonucu Çerkezköy ilçesindeki özel hastaneyle iletişime geçen Murphy, ardından Türkiye'ye geldi.

Özel hastanede tüp mide ameliyatı olan Murphy, doktorlarının verdiği diyeti de uygulayarak 66 kilo verdi.

Aynı hastanede başarılı bir plastik cerrahi ameliyatı da geçiren Murphy, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür operasyonların ülkesinde çok pahalı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında çok ileride olduğunu belirten Murphy, "Aslında fiyatı da beni buraya çeken unsurlardan bir tanesiydi. Ayrıca burada aldığım bakım ve hizmet gerçekten de çok üstün. Ameliyat sonrası da takip gerçekten çok güzel oluyor. Buraya şimdiye kadar üç kez geldim. Bu kolay bir yolculuk değildi. Ama bütün her şeyi takip ederseniz gerçekten ulaşmak istediğinize ulaşabilirsiniz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan