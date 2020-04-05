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İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny dönemi

İrlanda Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Stephen Kenny getirildi.

05.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:08
İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny dönemi

İrlanda Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Stephen Kenny getirildi.

İrlanda Futbol Federasyonu, teknik direktör Mick McCarthy ile yolların ayrıldığını ve görevi 48 yaşındaki Stephen Kenny'nin devraldığını duyurdu.

Daha önce Bohemians, Derry City, Shamrock Rovers, Dundalk gibi ekiplerde görev alan Kenny, son iki yıldır İrlanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Stephen Kenny yönetimindeki İrlanda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin play-off turunda Slovakya ile karşılaşacak. UEFA, milli maçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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