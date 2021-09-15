İrlanda, kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü ülkeye aktarımı nedeniyle TikTok'a iki soruşturma açtı - Haberler
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İrlanda, kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü ülkeye aktarımı nedeniyle TikTok'a iki soruşturma açtı

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
İrlanda, kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü ülkeye aktarımı nedeniyle TikTok'a iki soruşturma açtı

İrlanda, sosyal paylaşım sitesi TikTok'a, çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ve verilerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesiyle ilgili 2 soruşturma açtı.

İrlanda, sosyal paylaşım sitesi TikTok'a, çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ve verilerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesiyle ilgili 2 soruşturma açtı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından yapılan açıklamada, TikTok'a açılan iki soruşturmanın dayanağının Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olduğu ifade edildi.

Soruşturmalardan ilki, TikTok'un ayarları kapsamında, 18 yaş altındaki kullanıcılar için kişisel verilerin işlenmesi ve 13 yaş altındaki bireyler için yaş doğrulama önlemiyle ilgili.

Bu soruşturma kapsamında, TikTok'un GDPR'nin 18 yaş altındakilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şeffaflık yükümlülüğüne uygun olup olmadığı da ele alınacak.

İkinci soruşturma da TikTok'un kişisel verileri Çin'e aktarmasına ilişkin.

Bu arada, ikinci soruşturmada, TikTok'un GDPR'nin kişisel verilerin üçüncü ülkeye gönderilmesi hususundaki kurallarına uyup uymadığı da denetlenecek.

Soruşturmalar, üçüncü taraf şikayeti olmadan DPC tarafından açıldı.

DPC, 2 Eylül'de Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a veri kurallarının ihlali nedeniyle 225 milyon avro para cezası kesmişti.

DPC'nin 2020 sonunda, 14'ü Facebook ve iştiraklerine olmak üzere 27 uluslararası soruşturması devam ediyordu.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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Haber: İrlanda, kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü ülkeye aktarımı nedeniyle TikTok'a iki soruşturma açtı - Haberler
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