İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney: "Abd'nin Unrwa'ya Yaptığı Yardımı Kesmesi Acımasızca"

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, ABD'nin BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na (UNRWA) sağladığı yardım fonunu kesmesini "acımasızca" şeklinde değerlendirdi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney yaptığı açıklamada, ABD'nin, yaklaşık 5 milyon Filistinli mültecinin yararlandığı BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na sağladığı yardım fonunu kesmesini "acımasızca" şeklinde değerlendirdi. Atılan adımın aynı zamanda tehlikeli olduğu konusunda uyarında bulunan Coveney, yardımın kesilmesinin Ortadoğu'yu olumsuz etkileyeceğini söyledi.

UNRWA'nın çalışmalarına kendisinin de şahit olduğunu söyleyen Coveney, ABD'nin kestiği fon sebebi ile özelikle Gazze bölgesindeki çalışmaların büyük ölçüde etkileneceğini ifade etti. Gazze'deki ablukayı hatırlatan Coveney, UNRWA'nın bölgedeki milyonlarca Filistinlinin başta yiyecek olmak üzere pek çok ihtiyacını giderdiğini belirtti.

İrlanda'nın UNRWA'ya ayırdığı yardım fonuna devam edeceğini ifade eden Coveney, Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkeler ile de konu hakkında neler yapılabileceği üzerine görüştüklerini söyledi. - DUBLİN