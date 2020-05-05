İrlanda'dan Kars'ta gelen 116 kişi ailelerine kavuşmak için yola çıktı
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İrlanda'dan Kars'ta gelen 116 kişi ailelerine kavuşmak için yola çıktı

İrlanda'dan Kars'ta gelen 116 kişi ailelerine kavuşmak için yola çıktı
05.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:17

İrlanda'dan Kars'ta gelen 116 kişi ailelerine kavuşmak için yola çıktı Dünyayı tehdit eden ölümcül korona virüs (Kovid-19) salgınını yurt genelinde önleme çalışmaları kapsamında, İrlanda'dan Kars'a getirilen 115 kişi, ailelerine kavuşmak üzere yola çıktı.

İrlanda'dan Kars'ta gelen 116 kişi ailelerine kavuşmak için yola çıktı

KARS - Dünyayı tehdit eden ölümcül korona virüs (Kovid-19) salgınını yurt genelinde önleme çalışmaları kapsamında, İrlanda'dan Kars'a getirilen 115 kişi, ailelerine kavuşmak üzere yola çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kars'a getirildikten sonra 14 günlük karantina süreleri sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan 116 vatandaş, tahliye işlemi sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlendi. Tek tek yurttan ayrılan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak valizleri dezenfekte edildi. Eldiven, maske ve kumanya verilen vatandaşlar ücretsiz olarak otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Kars İl Müdürü Oktay Ayğan, yurt dışından gelen tüm vatandaşların sağlıklı bir şekilden Kars'tan ayrıldıklarını söyledi.

Ayğan, "İlimizde 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 115 vatandaşımız hiçbir sağlık problemleri olmadan yurdumuzun değişik 31 memleketine yapmış olduğumuz planlamayla tahsis ettiğimiz araçlarla seyahatlerini gerçekleştirecekler. Şuan da bitmek üzere biraz sonra yolcu edeceğiz. Hepsine hayırlı yolculuklar sağlıklı ömürler diliyoruz" dedi.

"Ezan sesi duymak çok güzel"

Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Beyza Yaman, "Geldiğimiz için, ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Buraya gelmeden önce baya bir çaba sarf etmiştim. Şimdi ailelerimize döneceğimiz için mutluyuz. Ezan duymak, Ramazan'ı bizimle birlikte aynı insanlarla geçirmek güzel oldu" diye konuştu.

İşlemleri tamamlanan 115 vatandaş daha sonra otobüslere binerek ailelerine kavuşmak üzere Kars'tan ayrıldı.

İrlanda'dan Kars'ta gelen 116 kişi ailelerine kavuşmak için yola çıktı

Kaynak: İHA

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