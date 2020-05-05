İrlanda'dan getirilen Türk vatandaşlarının Kars'taki karantina süreleri tamamlandı

İrlanda'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kars'ta karantinaya alınan 115 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

İrlanda'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kars'ta karantinaya alınan 115 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, İrlanda'dan getirilen 115 kişinin Kars'taki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde otobüslere bindirilip memleketlerine gönderildi.

Yetkililer sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarla ilgilenirken, Kars Kızılay Şubesi de kumanya dağıttı.

Malta'dan getirilen ve karantina süresi sona eren yüzde 90 görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin de bugün AFAD ekibinden bir kişinin kontrolünde memleketi Antalya'ya uğurlandı.

Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Oktay Aygan, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafirlerini ücretsiz şekilde memleketlerine gönderdiklerini ifade ederek, "İrlanda'dan getirilen 115 misafirimizi memleketlerine yolcu ediyoruz. Misafirlerimiz 14 gün KYK yurtlarında karantina altına alındı. Bugün karantina süreleri doldu ve araçlarla ücretsiz şekilde memleketlerine, 31 ilimize gönderiyoruz. Misafirlerimizi hiçbir sağlık problemi olmadan Kars Valiliği, Vefa Sosyal Destek Gurubu koordinatörlüğünde yolcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İrlanda'dan getirilen Şerafettin Uslu, karantina sürecinin keyifli geçtiğini ifade ederek, "Görevliler çok iyi ilgilendi, çok keyifliydi. İrlanda'ya göre Türkiye, sistem olarak çok çok iyi, bize yaptıkları yardımdan dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.

Vatandaşlardan Beyza Yaman da karantina sürecinin rahat geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.,

Yaman, "Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz, buraya gelmeden önce çok çaba sarf ettik, karantina bitti, şimdi ailelerimizin yanına döneceğimiz için çok mutluyuz. Ezan duymak, ramazanı burada geçirmek güzel oldu, karantina süreci güzel geçti, görevliler bize karşı güler yüzlüydüler." diye konuştu.

Kaynak: AA