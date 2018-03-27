İrlanda'dan Bir Rus Diplomata Sınır Dışı Kararı

İrlanda hükümeti, eski Rus ajanı Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak bir Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

İrlanda hükümeti, ABD ve AB ülkelerinin koordineli bir hareketle 20'den fazla ülkenin 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmesi bu sabah İrlanda Bakanlar Kurulu'nun tartışmasına sunuldu. İrlanda Hükümeti'nden yapılan açıklamada, bir Rus diplomatının sınır dışı edileceği bildirildi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, yaptığı açıklamada, Rus büyükelçisi ile görüştüğünü ve "diplomatik statüde çalışanların akreditasyonunun sona erdirileceğini" bildirdiğini söyledi. Coveney, kararın güvenlik hizmetleri ve ilgili hükümet daireleri tarafından yapılan bir değerlendirmeyi takiben verildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Coveney, "Kimyasal silahların, herhangi bir yerde, herhangi bir amaçla kullanımı özellikle şok edici. İngiltere'nin Salisbury şehrindeki saldırı sadece İngiltere'ye yönelik bir saldırı değildi. Bu saldırı hepimizin güvenliğine ve refahına ve bağlı olduğumuz uluslararası kurallar sistemine karşı bir saldırıydı" şeklinde konuştu. Coveney ayrıca, Rusya'nın saldırıya karışmış olma olasılığının yüksek olduğunu ve "makul bir alternatif açıklama bulunmadığını" belirtti.

ABD, Kanada, Ukrayna ve diğer birkaç ülkenin yanı sıra 20 AB ülkesi dün, 100'den fazla Rus diplomatının sınır dışı edilmesine karar vermişti. - DUBLİN