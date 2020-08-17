İrlanda'da sosyal mesafesiz parti, Sağlık Bakanı Donnelly'i kızdırdı
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İrlanda'da sosyal mesafesiz parti, Sağlık Bakanı Donnelly'i kızdırdı

İrlanda'da sosyal mesafesiz parti, Sağlık Bakanı Donnelly'i kızdırdıİrlanda, (DHA)- İrlanda'da bir barda insanların maskesiz ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlenmesi, İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly'i kızdırdı.

17.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:50

İrlanda'da sosyal mesafesiz parti, Sağlık Bakanı Donnelly'i kızdırdı

İrlanda, (DHA)- İrlanda'da bir barda insanların maskesiz ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlenmesi, İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly'i kızdırdı. Donnelly, sosyal medya hesabından, 'Küçük bir grubun pervasız eylemleri, diğer herkes üzerinde büyük etki yaratabilir' diyerek uyarıda bulundu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan bir barda yapılan eğlencede, bir kişinin bar masası üzerine çıkarak diğerlerine tek bir şişeden içki içirdiği görüldü. Söz konusu görüntüler, İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly'nin de dikkatini çekti. Donnelly, görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İrlandalıların büyük çoğunluğu bu virüse karşı çok büyük fedakarlıklar yaptı. Büyük bir birliktelik gösterdiler. İnsanlar bu tarz olaylardan haklı olarak rahatsız oluyor. Küçük bir grubun pervasız eylemleri, diğer herkes üzerinde büyük etki yaratabilir' diyerek uyarıda bulundu.

İRLANDA'DA SON DURUM

İrlanda'da son açıklanan verilere göre 27 bin 257 vaka tespit edildi. Ülke genelinde can kaybı 1774 olarak açıklanırken, iyileşen kişi sayısı da 23 bin 364 olarak rapor edildi.

İrlanda'da sosyal mesafesiz parti, Sağlık Bakanı Donnelly'i kızdırdı

Kaynak: DHA

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