İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırıBüyükelçi Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

- İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırı

Büyükelçi Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

MOSKOVA - İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonla saldırı yapılmasının ardından İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında birçok ülkeden Rusya'ya karşı tepkiler büyüyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir grup, Rus Büyükelçilik binası önünde toplanarak Rusya'ya tepki gösterdi. Bir kamyon şoförü ise kamyonuyla geri geri giderek büyükelçilik kapısını kırdı. Tüm dünyada büyük yankı bulan olay sonrasında Rusya da harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, "8 Mart tarihinde İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi B. Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi, Dublin'deki Rus Büyükelçiliği'ne karşı bir güvenlik ihlaliyle bağlantılı olarak bir kamyon şoförünün büyükelçilik binasına çarpması nedeniyle protesto edildi" denildi.