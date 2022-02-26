İrlanda'da protestocular Rus Büyükelçisi'nin aracını tekmeledi - Haberler

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İrlanda'da protestocular Rus Büyükelçisi'nin aracını tekmeledi

AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İrlanda'da bir grup gösterici, Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov'u yuhalayarak aracı tekmeledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İrlanda'da bir grup gösterici, Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov'u yuhalayarak aracı tekmeledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın saldırısını protesto etmek isteyen bir grup göstericinin, Rus Büyükelçi'nin bulunduğu aracı durdurarak yuhaladığı ve ellerindeki Ukrayna bayraklarını aracın camlarına asmaya çalıştığı görüldü.

Bazı göstericilerin ise araca su şişeleri fırlattığı ve tekmelediği görülürken olayın ardından Büyükelçi Filatov'u taşıyan araç hızla ulaştı.

Protestocular ayrıca Rusya'nın Dublin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyerek ellerinde Ukrayna bayraklarıyla "Putin yalancı", "Ukrayna'dan defol", "Savaşa hayır" sloganları attı.

İrlanda'da protestocular Rus Büyükelçisi'nin aracını tekmeledi

İrlanda'da protestocular Rus Büyükelçisi'nin aracını tekmeledi

İrlanda'da protestocular Rus Büyükelçisi'nin aracını tekmeledi

AA - Güncel

Ukrayna, İrlanda, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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