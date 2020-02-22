İrlanda'da polisin el koyduğu 54 milyon euro değerindeki bitcoin çöpe gitti
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İrlanda'da polisin el koyduğu 54 milyon euro değerindeki bitcoin çöpe gitti

İrlanda'da, bir uyuşturucu kaçakçısının yıllar önce aldığı bitcoin hesaplarına polis el koydu. Kaçakçı cezaevindeyken, giriş kodlarını yazdığı kağıdı ev sahibi çöpe attığı için polis hesaplara ulaşamıyor.

22.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:54
İrlanda'da polisin el koyduğu 54 milyon euro değerindeki bitcoin çöpe gitti

İrlanda'da yıllar önce aldığı bitcoine yatırım yapan bir uyuşturucu kaçakçısının yaklaşık 54 milyon euro değerindeki serveti çöpe gitti.


Olay, 49 yaşındaki Clifton Collins'in 2017 yılında esrar ticaretinden 5 yıl ceza alıp hapse girmesiyle başladı. Uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiklerini kriptoparaya çeviren Collins, 6 bin bitcoini 12 ayrı hesaba eşit miktarda dağıttı. Bu hesaplara giriş kodlarını yazdığı bir kağıdı ise oltasının kılıfındaki bir bölmede gizledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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