İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu
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İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu

16.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:23

İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgardan etkilenen denizde oluşan köpükler kasabanın iç kesimlere doğru yayılarak evleri ve sokakları kapladı.

İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgardan etkilenen denizde oluşan köpükler kasabanın iç kesimlere doğru yayılarak evleri ve sokakları kapladı.

İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın ardından denizden gelen köpükler kasabanın iç kesimlerine doğru yayıldı. Kasabadaki evler, sokaklar ve tabelalar köpüklere teslim oldu. O anlar bir bölge sakini tarafından kaydedilirken, deniz köpüklerine sudaki yosunların neden olduğu ifade ediliyor.

-İHA-

İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu
İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu
İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu
İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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