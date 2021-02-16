İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu

Son Dakika! Bakan Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, önce Kılıçdaroğlu'nu sonra Akşener'i Gara operasyonuyla ilgili ziyaret edecek

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor

İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgardan etkilenen denizde oluşan köpükler kasabanın iç kesimlere doğru yayılarak evleri ve sokakları kapladı.

İrlanda'nın Bonmahon kasabasında şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın ardından denizden gelen köpükler kasabanın iç kesimlerine doğru yayıldı. Kasabadaki evler, sokaklar ve tabelalar köpüklere teslim oldu. O anlar bir bölge sakini tarafından kaydedilirken, deniz köpüklerine sudaki yosunların neden olduğu ifade ediliyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı