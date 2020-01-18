İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu
Avrupa'nın en batı noktası İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkanını işletmesi için verilen iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7000'i aşkın başvuru yapıldı. İnternet üzerinde viral olan iş ilanında geçen sözleşme sadece yedi ay sürecek
18.01.2020 20:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:59
Avrupa'nın en batı noktası İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkanını işletmesi için verilen iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7 bini aşkın başvuru yapıldı.
İnternet üzerinde viral olan iş ilanında geçen sözleşme sadece yedi ay sürecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com