İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu

18.01.2020 20:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:59

Avrupa'nın en batı noktası İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkanını işletmesi için verilen iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7 bini aşkın başvuru yapıldı.



İnternet üzerinde viral olan iş ilanında geçen sözleşme sadece yedi ay sürecek. Euronews.com'da Görüntüle