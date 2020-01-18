İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu
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İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu

Avrupa'nın en batı noktası İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkanını işletmesi için verilen iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7000'i aşkın başvuru yapıldı. İnternet üzerinde viral olan iş ilanında geçen sözleşme sadece yedi ay sürecek

18.01.2020 20:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:59
İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu

'nın en batı noktası İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkanını işletmesi için verilen iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7 bini aşkın başvuru yapıldı.


İnternet üzerinde viral olan iş ilanında geçen sözleşme sadece yedi ay sürecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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