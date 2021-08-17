İrlanda'da en çok aranan suç örgütü lideri Gerry Hutch İspanya'da yakalandı
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İrlanda'da en çok aranan suç örgütü lideri Gerry Hutch İspanya'da yakalandı

İrlanda'da en çok aranan suç örgütü lideri Gerry Hutch İspanya'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İrlanda'da en çok aranan organize suç örgütü lideri 58 yaşındaki Gerry Hutch'ın İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinin Fuengirola ilçesinde yakalandığı bildirildi.

İrlanda'da en çok aranan organize suç örgütü lideri 58 yaşındaki Gerry Hutch'ın İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinin Fuengirola ilçesinde yakalandığı bildirildi.

İspanya Jandarma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İrlanda'da adam öldürmenin de aralarında olduğu çok sayıda suça karışan ve en çok arananlar listesinde bulunan Hutch'ın İspanya'nın güneyindeki Costa Sol bölgesinde de bazı suçlardan arandığı hatırlatıldı.

Hakkında Avrupa'da arama ve tutuklama emri bulunan "The Monk" lakaplı söz konusu zanlının, önceden "Kinahan" adlı tanınmış bir suç örgütüne bağlı olduğu aktarılan açıklamada, yaşanan iç anlaşmazlıkla örgütün bölündüğü ve Hutch'ın liderliğindeki grup ile karşı taraf arasında çıkan çatışmalarda her iki taraftan da 20'ye yakın kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

İrlanda polisinin iş birliğiyle uzun zamandır takibe alınan Hutch'ın, deniz kıyısında bulunan Fuengirola ilçesindeki bir evde saklandığı, yardımcıları tarafından korunduğu ifade edilen açıklamada, eşiyle gittiği restoranda sipariş verdiği sırada düzenlenen operasyonla yakalandığı kaydedildi.

Üzerinden sahte bir Hırvatistan pasaportu çıkan Hutch'ın çıkarıldığı Madrid'deki Ulusal Mahkemenin kararıyla tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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